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أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 20-6-2019

الخميس، 20 يونيو 2019 09:00 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 20-6-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 20-6-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.255 مليار جنيه.

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.255 مليار جنيه.
 
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 131.8 مليون ورقة مالية بقيمة 684.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.3 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 50.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 43.41%، والعرب على 6.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.85%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع 54.2 مليون جنيه، 48.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 79.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14043 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 17233 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليغلق عند عند مستوى 452 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

 

الزيوت المستخلصة

أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، عن شراء شركة الياسمين القابضة للاستثمارات المالية، عدد 352 ألف سهم بالشركة لترتفع حصتها من 9.75% إلى 10.01% بسعر 1.282 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 682 ألف جنيه.
 
وبحسب بيان شركة الزيوت المستخلصة، للبورصة المصرية، اليوم الخميس، فإن شركة الياسمين للاستثمارات المالية، تمتلك مجموعة مرتبطة لصالح مصطفى أمين مصطفى يحيى بنسبة 5.25%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الياسمين للسمسرة فى الأوراق المالية.

 

البدر للبلاستيك

أعلنت شركة البدر للبلاستيك، عن تخفيض شركة الأهرام للطباعة والتغليف، حصتها بالشركة من 32% إلى 23.18% بعدما باعت 674 ألف سهم بسعر 0.62 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 414 ألف جنيه.
 

وبحسب بيان شركة البدر، للبورصة المصرية اليوم الخميس، فأن صفقة البيع تمت من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية.

بنك الاتحاد الوطنى

أعلن بنك الاتحاد الوطنى، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، عن تنحى الشيخ نهيان مبارك آل نهيان عن عضوية ورئاسة مجلس إدارة البنك، واستقالة محمد أحمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس الإدارة من عضوية مجلس إدارة البنك.
 
وسجل الاتحاد الوطنى، صافى ربح بلغ 109.73 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 60.04 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى.
 

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