هيئة قناة السويس تنفى سداد ديونها من الموازنة العامة للدولة

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول سداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، والتى تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس, والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، وأن هناك تزايدًا فى إجمالى عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات فى تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتى تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا.

وفى السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المحصلة من قناة السويس خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى فبراير 2019 بلغت 44.002 مليار جنيه، مقابل 29.303 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مُضيفةً أنه من المتوقع أن تتجاوز إيرادات القناة خلال العام المالى الحالى 6 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات و600 مليون دولار العام السابق له.