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"هنغسل سجادنا وهنرشد استهلاكنا" حملة لشركة مياه القناة فى العيد

الأحد، 02 يونيو 2019 10:55 م
"هنغسل سجادنا وهنرشد استهلاكنا" حملة لشركة مياه القناة فى العيد جانب من الحملة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة أطلقت حملة بعنوان " هنغسل سجادنا وهنرشد استهلاكنا" لحث المواطنين على ترشيد إستهلاك المياه ومنع إهدارها.
 
وقال المهندس عبد الحميد عصمت، أن موعد انطلاق الحملة تزامن إنتهاء شهر رمضان وفترة عيد الفطر المبارك ،  الذى يواكب زيادة كبيرة فى إستهلاك المياه قبل عيد الفطر.
 
وأشارت الدكتورة عبير خليل ،  المتحدث الرسمي للشركة بمنطقة القناة، فى بيان للشركة، أن الحملة شملت توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس  ونشر أرقام الخط الساخن للشركة لتلقي البلاغات من المواطنين  .
 
وأوضحت خليل،  أن الحملة  تأتى ضمن مجموعة أنشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات بالتعاون مع  العديد من الجهات لنشر رسالة ترشيد الإستهلاك، والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.
 
وأضافت خليل، أنة تم رفع درجة الإستعداد القصوى للطوارئ بالشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين بمحافظات القناة الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد، والسويس،  فى أيام عيد الفطر المبارك، وذلك علي مدا  24 ساعة، وناشدت عملاء الشركة بمحافظات القناة فى حالة الشكاوى الاتصال بالخط الساخن للشركة 125 من اى تليفون أرضى أو من أي محمول 
 
 

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