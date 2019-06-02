مصرع سائق تروسيكل فى حادث مرورى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى سائق تروسيكل مصرعه، بعد أن صطدمته سيارة ميكروباص أمام المجمع التعليمى طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة مركز ابوصوير .

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة ابوصوير، يفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام المجمع التعليمى على طريق الإسماعيلية القاهرة دائرة المركز .

على الفور انتقلت ال،جهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع سائق التروسيكل.

تم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة مستشفى الاسماعيلية العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ،التى صرحت بدفن الجثة.