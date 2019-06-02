مساعد الرئيس الروسى: لا توجد مبادرات أمريكية لتنظيم لقاء بين بوتين وترامب

موسكو /أ ش أ/

أعلن مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، اليوم الأحد، أن موسكو لم تتلق أى مبادرات من واشنطن بشأن إمكانية تنظيم لقاء يجمع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وقال أوشاكوف، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لم نتلق أى مبادرات من جانب واشنطن فى هذا الشأن حتى الآن".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعرب، فى وقت سابق، عن استعداد بلاده لإقامة حوار مع الولايات المتحدة، مُعتبرًا قمة مجموعة العشرين المُقرر عقدها فى مدينة أوساكا باليابان فى شهر يونيو الجاري، فرصة جيدة لعقد اجتماع مع ترامب، لكن الكرملين يرى أن هذه المحادثات يجب أن تبدأ من الجانب الأمريكي.