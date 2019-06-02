مركز العمليات بديوان محافظة الأقصر يعلن رفع درجة الاستعداد لعيد الفطر

الأقصر أحمد مرعى

إتخذ مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظ الأقصر، بقيادة اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، عدداً من الإجراءات لرفع درجة الإستعداد لعيد الفطر المبارك، وذلك حسب بيان صحفى للمحافظة.

ومن جانبه، قال محسن الشامي مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالأقصر، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية ستنعقد علي مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال التنسيق مع كافة المراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظة ليتم إخطار غرفة العمليات الرئيسية بأى طارئ فى حينه.

وتم رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الإدارة الصحية ومرفق الأسعاف والتأكيد علي توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة والمواقف لمتابعة سيارات النقل العام والسرفيس والإبلاغ عن أى مخالفات لتعريفة الركوب.

وأضاف محسن الشامى، أنه تم التواصل مع مديرية الأوقاف للتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين ساحات الصلاة ساحة على مستوي المحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية التموين للتأكد من توفير المقررات التموينية والبترولية والمحروقات وعمل حملات يومية علي الأسواق والمحلات للتأكد من صلاحية المنتجات وضبط المخالفين.