محافظ بنى سويف: توريد 94%من المستهدف للقمح هذ الموسم

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن إجمالى كميات الأقماح التى تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع بلغ 180 ألف طن بنسبة 94% من المستهدف توريده هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى اليوم "،وذلك طبقاً للتقرير اليومي الذي تعده لجنة توريد القمح".

وأوضح المحافظ فى بيان له إلى أنه ،على الرغم من ارتفاع شدة الحرارة، فقد زادت كمية التوريد فى شهر رمضان الحالى من 30 ألف طن فى العام السابق إلى "140" ألف طن فى العام الحالى أي بزيادة بلغت 110 ألف طن، حيث يعود النجاح فى ارتفاع معدلات التوريد لهذا الموسم إلى العمل بنظام الفترتين، وإتاحة الوقت الكافى للمزارعين للتوريد صباحا ومساء دون حدوث مشاكل أو تكدس، وذلك ضمن خطة المحافظة التي أسهمت فى تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة للخروج بالموسم بالشكل المطلوب.

من جهته أشار مصطفى راشد رئيس لجنة توريد القمح، إلى انتظام أعمال التوريد واستلام المحصول بشكل سلس ومنتظم دون معوقات أومشكلات في محيط مواقع الاستلام والتوريد بالصوامع والشون، ومشيراً إلى متابعة المحافظ بشكل يومي لأعمال التوريد وتوجيهاته للجنة برصد أية معوقات وحلها فورا، فضلاً عن تشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طن