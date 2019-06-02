قوات الأنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة طالب بطوخ

القليوبية نيفين طه

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة طالب لقى مصرعه بمياه الرياح التوفيقى بناحية قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتصريح بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعى وتحديد سبب الوفاة.

تلقى اللواء رضا طبلية أمن القليوبية، إخطارا من إدارة المسطحات المائية بورود بلاغ بوجود حالة غرق لأحد الأشخاص بالرياح التوفيقى بناحية طوخ.

وتبين غرق الطالب"اسلام. ي.ع " من طنط الجزيرة بالصف الثانى الثانوى، حيث جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وتم انتشال الجثة وتسليمها إلى مركز شرطة طوخ وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.