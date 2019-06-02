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فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما

الأحد، 02 يونيو 2019 01:10 م
فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما فى الفترة من 23 مايو الماضى وحتى 2يونيو الجارى. 

وتضمنت الشائعات تنازل مصر عن حصتها فى حقل "ظهر" للغاز وسداد ديون هيئة قناة السويس من الموازنة العامة الجديدة للدولة وصرف ماكينات الـ"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود وإصدار عملات ورقية فئتى 500 و1000 جنيه واختفاء عقار الأنسولين من المستشفيات والصيدليات وتهجير الحكومة لأهالى .الكرنك بالأقصر قسريًا وإخلاء مدابغ سور مجرى العيون دون صرف تعويضات لأصحابها وإجراء امتحانات الصف الثانى الثانوى بنظام الفصلينالدراسيين بداية من العام المقبل وبيع الحكومة قصر البارون التاريخى وتقاعس الحكومة فى التصدى لأسراب الجراد بالحدود الجنوبية للبلاد وإلغاء وزارةالأوقاف احتفالات ذكرى «غزوة بدر» للمرة الأولى ومنع وزارة الأوقاف الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان
 

 


تقرير الشائعات

الانسولين

ورق ابيض

البنك المركزى

امتحانات الثانوية العامة

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