فيديو ..الاستعانة بمجندين من حملة المؤهلات العليا لتنظيم حركة المرور

كتب محمود عبد الراضي

تم انتهاج أسلوباً جديداً لمواجهة مشكلة المرور من خلال إلحاق عدد من المجندين من حملة المؤهلات العليا للعمل بإدارات مرور ( القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ) بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمة المرورية المقدمة للمواطن، والمساهمة فى تيسير الحركة المرورية خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب تلقيهم الدورات التدريبية التى تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم فى تحقيق الإنضباط المرورى ومعاونة المواطنين، وقد تم دعمهم بالآليات الحديثة التى تمكنهم من سرعة الإنتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين .

جاء ذلك فى إطار الحرص على تطوير مستوى الأداء الأمنى لاسيما فى المجالات التى تمس حياة المواطنين والتى من بينها المرور .