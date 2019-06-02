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فوربس: ناصف ساويرس يتبرع بـ6 ملايين دولار لبرنامج تعليم بين شيكاغو والجونة

الأحد، 02 يونيو 2019 04:15 م
فوربس: ناصف ساويرس يتبرع بـ6 ملايين دولار لبرنامج تعليم بين شيكاغو والجونة رجل الأعمال ناصف ساويرس
كتبت ريم عبد الحميد

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أبرزت مجلة "فوربس" الأمريكية تبرع الملياردير المصرى ناصف ساويرس بـ6 ملايين دولار لكلية إدارة الأعمال بجامعة شيكاغو، لإطلاق أول برنامج تعليمى تنفيذى مُصمّم خصيصًا فى الجونة، ويعد المبلغ جزءا من منحة أكبر قدمها ناصف ساويرس للجامعة، وخُصّصت لمساندة التعليم فى مصر.
 
وقالت الجامعة فى بيان صحفى، أوردته فوربس فى تقرير لها اليوم الأحد، إن ناصف تبرع من خلال مؤسسة عائلة ساويرس فى شهر مايو. وسيتم عقد برنامج "شيكاغو بوث" التنفيذى الجديد فى الجونة مرة واحدة فى العام ، وسيتمكّن المشاركون من القطاعين العام والخاص فى مصر من حضور جلسات مُدّتها 14 يومًا، تبدأ من العام الجارى وتنتهى فى 2021.
 
وأضافت أن المشاركين سيختبرون مزيجًا من التعلّم التجريبى وتوسيع شبكاتهم المهنية وتعزيز قدرتهم على التأثير، ويُخطّط البرنامج ليشمل مشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبرى فى السنوات المقبلة.
 
وأوردت المجلة معلومات عن نصيف ساويرس "58 سنة"، باعتباره يعمل فى مجلس إدارة جامعة شيكاغو منذ 2013، وانه أحد المانحين الأكثر سخاءً فى تعامله مع الجامعة التى تخرج فيها، فقد تبرع بمبلغ 20 مليون دولار فى 2015 لتمويل المنح الدراسية باسم والده للطلاب المصريين. كما أسَّس سابقًا برنامج زمالة تضمّن تبادل الطلاب بين جامعة القاهرة وجامعة شيكاغو. وقالت المجلة إن ساويرس أغنى رجل أعمال فى مصر وتصل ثروته إلى 7.2 مليار دولار. 

ناصف ساويرس

أول برنامج تعليمى تنفيذى

الجونة

منحة تعليمية

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