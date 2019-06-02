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عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة

الأحد، 02 يونيو 2019 10:15 ص
عيد الفطر 2019 .. اعرف توقعات طقس العيد × 15 معلومة احتفالات عيد الفطر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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وفقا للحسابات الفلكية يكون يوم الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك 2019 فلكيا، والذى متوقع أن يشهد استقرار فى الأحوال الجوية .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس الثلاثاء المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك 2019، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية والتى جاءت كما يلى:

1- يظل الطقس لطيف على السواحل الشمالية

2- توقعات بطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة

3- الطقس سيكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء

6-  يصاحب ذلك سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد

7- تمتد فرص سقوط الأمطار لسلاسل جبال البحر الأحمر

8- الرياح معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد

9- تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك

10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية فهى كالتالى: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة

13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة

14- درجات الحرارة المتوقعة شمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات

15- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة


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