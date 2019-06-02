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ضبط 5 انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا 500 ألف جنيه من مدرس فى المنوفية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:55 م
ضبط 5 انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا 500 ألف جنيه من مدرس فى المنوفية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن بمحافظة المنوفية فى ضبط 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، واستولوا على أموال مدرس بالمحافظة، بقيمة تتجاوز نصف المليون جنيه تقريبا.
 
كان مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية قد تلقى بلاغا من مدرس مقيم فى دائرة المركز، بأنه فى أثناء سيره بسيارته الملاكى على طريق قرية طه شبرا بدائرة المركز، استوقفه مجهولون يستقلون سيارة ميكروباص ويدعون أنهم ضباط شرطة، واستولوا منه على مبالغ تتجاوز 500 ألف جنيه، وتحديدا 160 ألف جنيه و20 ألف دولار، وفروا هاربين.
 
على الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، وأسفرت جهوده عن اكتشاف ضلوع 6 أفراد فى الواقعة، بعد تكوينهم تشكيلا عصابيًّا تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين بالطريقة نفسها.
 
عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 5 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم هارب، وأقر أحدهم بأنه من خلال عمله فى مجال تغيير العملة وسابقة معرفته بالمجنى عليه، وعلمه أن بحوزته المبلغ المالى، اتفق مع باقى المتهمين على سرقته، وأرشدوا عن 326 ألفا و600 جنيه من حصيلة المسروقات، وطبنجة صوت و6 طلقات، إضافة إلى السيارة المستخدمة فى الواقعة، وأكدوا إنفاقهم باقى المبلغ، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
 

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رجال شرطة مزيفين

الاستيلاء على اموال

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