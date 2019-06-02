صور.. وكيل تعليم الفيوم يشهد ختام الدورة الرمضانية لمدارس إبشواي

الفيوم رباب الجالي

شهد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ختام الدورة الرمضانية لمدارس إبشواي التعليمية والتى نظمتها إدارة إبشواي بملاعب مركز شباب أبوكساة فى لعبة كرة القدم.

حضر الاحتفالية طة البنا مدير إدارة إبشواي و موجه عام التربية الرياضية بالمديرية ومسئولى المشاركة المجتمعية والشئون التنفيذية، وعدد من قيادات إدارة إبشواي التعليمية.

وبعد التصفيات النهائية فاز بالمركز الأول فى التعليم الابتدائي مدرسة بنات أبوكساة الابتدائية الجديدة .

وفى التعليم الإعدادي فازت مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، وقام وكيل تعليم الفيوم بتكريم الفائزين.















