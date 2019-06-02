سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سماح لمحكمة الأسرة: زوجى مدمن استروكس رفض الإنفاق على طفلته المريضة

الأحد، 02 يونيو 2019 10:00 ص
سماح لمحكمة الأسرة: زوجى مدمن استروكس رفض الإنفاق على طفلته المريضة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقتها ونجلتها، طوال عام ونصف،أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتؤكد:"تعدى على بالضرب والإهانة لرفضى علاقاته النسائية،فحظى أوقعنى فى زوج مدمن،يتعاطى المواد المخدرة والأستروكس".

وتابعت سماح متولي.ج،أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" حاولت الهروب من بطش وسيطرة زوجى بعد اكتشافى خيانته بعد 6 شهور من الزواج ولكنى فشلت،حاولت معه ليكف عن تعاطى المواد المخدرة، والجلوس مع أصدقاء السوء ولكن بلا فائدة".

وتضيف:" اعتاد على معاملتى بوحشية ،ليعود من سهراته التى لا تنتهي،ويخرج غضبه على جسدى الضعيف،ويتركنى بعدها أرقد بالسرير لأسابيع،كنت أتعذب معه، ولكن ما بيد الحيلة سوى أن أتحمل تصرفاته".

وتكمل:" أنجبت طفلة ورثت حظى التعيس،ليرفض زوجى طوال مكوثى برفقته فى منزل واحد، رعاية الصغيرة ليتركها مريضة بالأسابيع".

وتؤكد:" يئست من الصبر إلى أن تعدى على بالضرب والإهانة حتى أحدث بى عاهة مستديمة،وهنا قررت أن أنفصل عنه،ولكنه رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق،ومن وقتها أمتنع عن دفع نفقتى ونفقة طفلتي".

 

 


محكمه الاسره

مدمن مواد مخدره

الاستروكس

زوجه معنفه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

الصحافة الإنجليزية تحتفل بتتويج ليفربول بطلاً لدوري ابطال اوروبا.. صور

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان وثوابه

دعاء اليوم الثامن والعشرين من رمضان وثوابه

10 معلومات عن محور برج العرب الجديد بالإسكندرية .. تعرف عليها

10 معلومات عن محور برج العرب الجديد بالإسكندرية .. تعرف عليها

توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين

توقف الحركة أعلى السويس الصحراوى بعد مصرع شخص وإصابة 5فى تصادم سيارتين

مسئول عسكرى إيرانى: السفن الأمريكية بالخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية

مسئول عسكرى إيرانى: السفن الأمريكية بالخليج فى مرمى الصواريخ الإيرانية

كم من الوقت يمكن أن يعيش فيروس نقص المناعة على الأسطح وفى الهواء

كم من الوقت يمكن أن يعيش فيروس نقص المناعة على الأسطح وفى الهواء

القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتعتدى على المعتكفين فى ذكرى احتلال القدس

القوات الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتعتدى على المعتكفين فى ذكرى احتلال القدس

صحتك فى وصفة.. خل التفاح وفلفل الكايين لعلاج آلام الركبة والمفاصل

صحتك فى وصفة.. خل التفاح وفلفل الكايين لعلاج آلام الركبة والمفاصل

خالد جلال يجتمع بكهربا لتلقينه تعليمات خاصة قبل مواجهة الحدود

خالد جلال يجتمع بكهربا لتلقينه تعليمات خاصة قبل مواجهة الحدود

محمد صلاح ضد تشيلسي.. ماذا قدم الفرعون قبل موقعة السوبر الأوروبي؟

محمد صلاح ضد تشيلسي.. ماذا قدم الفرعون قبل موقعة السوبر الأوروبي؟

الطقس فى الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية والعظمى بالكويت 44

الطقس فى الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية والعظمى بالكويت 44

طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة