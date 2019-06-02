سماح لمحكمة الأسرة: زوجى مدمن استروكس رفض الإنفاق على طفلته المريضة

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقتها ونجلتها، طوال عام ونصف،أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتؤكد:"تعدى على بالضرب والإهانة لرفضى علاقاته النسائية،فحظى أوقعنى فى زوج مدمن،يتعاطى المواد المخدرة والأستروكس".

وتابعت سماح متولي.ج،أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" حاولت الهروب من بطش وسيطرة زوجى بعد اكتشافى خيانته بعد 6 شهور من الزواج ولكنى فشلت،حاولت معه ليكف عن تعاطى المواد المخدرة، والجلوس مع أصدقاء السوء ولكن بلا فائدة".

وتضيف:" اعتاد على معاملتى بوحشية ،ليعود من سهراته التى لا تنتهي،ويخرج غضبه على جسدى الضعيف،ويتركنى بعدها أرقد بالسرير لأسابيع،كنت أتعذب معه، ولكن ما بيد الحيلة سوى أن أتحمل تصرفاته".

وتكمل:" أنجبت طفلة ورثت حظى التعيس،ليرفض زوجى طوال مكوثى برفقته فى منزل واحد، رعاية الصغيرة ليتركها مريضة بالأسابيع".

وتؤكد:" يئست من الصبر إلى أن تعدى على بالضرب والإهانة حتى أحدث بى عاهة مستديمة،وهنا قررت أن أنفصل عنه،ولكنه رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق،ومن وقتها أمتنع عن دفع نفقتى ونفقة طفلتي".