سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل نصب على المواطنين واستولى على أموالهم بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج

الأحد، 02 يونيو 2019 02:37 م
حبس عاطل نصب على المواطنين واستولى على أموالهم بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل متهم بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، باستخدام تأشيرات سفر، وعقود عمل مزيفة، واستيلائه منهم على مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى مركز البدرشين.

 

وتوصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، إلى تورط " جمعة. أ " وشهرته " الصعيدى ، المحكوم عليه فى 3 قضايا أموال عامة - نصب، بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج البلاد، عن طريق تزوير تأشيرات وعقود عمل منسوبة للعديد من الجهات والشركات بالدول العربية، والإستيلاء من كل ضحية على مبلغ21 ألف جنيه، بإدعاء تسفيرهم للعمل بدولة العراق ويتخذ من شقة تستخدم مكتب بالبدرشين وكراً لمقابلة ضحاياه ومزاولة عمله.

 

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 25 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبى السفر- 15 تأشيرة مزورة بأم ضحاياه منسوبة إلى دولة العراق- 40 عقد عمل مزور منسوب صدوره لشركة طلعت للمقاولات والبناء بدولة العراق- و أوراق خاصة بضحاياه "السيرة الذاتية- مؤهلات علمية- شهادات خبرة- صحيفة حالة جنائية"- مبلغ ستمائة جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


البدرشين

نصب

احتيال

العمل بالخارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

فيديو وانفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 11 يوما.. لا صحة لبيع قصر البارون أو عجز عقار الأنسولين بالمستشفيات.. والبنك المركزى ينفى صرف بعض ماكينات الصرف الآلى"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة