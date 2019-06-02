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حبس تشكيل عصابى بتهمة تهريب 2020 قرص من عقار الإكستاسى عبر مطار القاهرة

الأحد، 02 يونيو 2019 12:52 م
حبس تشكيل عصابى بتهمة تهريب 2020 قرص من عقار الإكستاسى عبر مطار القاهرة أقراص مخدرة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهم بمحاولة تهريب 2020 قرصا لعقار "الإكستاسى" المخدر داخل طرد بريدى عبر ميناء القاهرة الجوى.

 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، من ضبط طرد قادم من إحدى الدول الأوروبية مُرسل إلى أحد الأشخاص "محدد" بداخله (2020 ألفان وعشرون قرص لعقار الإكستاسى "خبوط" مدرج بجداول المخدرات).

 

كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة فى ضوء ما أكدته التحريات، عن عناصر التشكيل العصابى القائمين على تهريب الأقراص المخدرة المضبوطة والوقوف على مظاهر نشاطهما وهم كل من (2 مهندسين، أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وله محل إقامه آخر بالإسكندرية، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل).

 

وقاما المتهمان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة خاصة أقراص (الإكستاسى) المخدر من خارج البلاد بداخل الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوى، وإمعانًا منهما فى إخفاء شخصيتهما، قاما باستخدام أسماء وبيانات وهمية وبطاقات شخصية مزورة، والاستعانة بأحد الأشخاص "مستخلص جمركى دون علمه بمحتوى الطرد لإنهاء إجراءات استلام الشحنة بمقابل مادى.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام وأمن القاهرة تم ضبط الأول والثانى، حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما (5 هواتف محمول – 420 دولارا أمريكيا – 100 درهم إماراتى – 815 جنيها مصريا).

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.


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