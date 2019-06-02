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تعرف على عقوبة خطف الأطفال فى القانون

الأحد، 02 يونيو 2019 10:41 م
تعرف على عقوبة خطف الأطفال فى القانون خطف طفل- ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أثارت قضية خطف طفل "الواحات" الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعدما كشفت تحريات الأمن ، أن وراء خطف الطفل هو شخص تربطه خلافات مالية مع والده.

ويوضح "محمد ماهر حمادي" المحامى والخبير القانونى عقوبات خطف الأطفال بمقتضى قانون العقوبات  ،أن قانون العقوبات وضع مواد مغلظة لمعاقبة المتهمين فى قضايا خطف الأطفال، وتحدثت المادة (289) من القانون، عن تلك الحالات، وقالت أن من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتابع "حمادى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية كشف عن تورط شاب فى خطف طفل فى منطقة الواحات، بسبب خلافات مالية مع والده، وتم تشكيل فريق بحث تمكن من تحديد مكان اختطاف الطفل وتحريره، وألقى القبض على المتهم الذى اعترف بشراكته مع والد الطفل فى قطعة أرض وأنه احتال عليه فى مبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه.

 

 


الواحات

خطف طفل

طفل الواحات

عقوبة خطف الاطفال

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