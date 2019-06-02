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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات شهر يونيو

الأحد، 02 يونيو 2019 02:05 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات شهر يونيو البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.921 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 43 مليون ورقة مالية بقيمة 180.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 7648 ألف عملية لعدد 146 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.78% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.7%، والعرب على 4.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.79%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 31 ألف جنيه، 7.2 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات والعربية للشراء بقيمة 26.5 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13690 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16875 نقطة.

 

ولم يتغير مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" ليستقر عند مستوى 597 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.


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