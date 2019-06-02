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تجنبى الخلافات فى رمضان..مختص:مشاركة الزوجة براتبها لا يضعف موقف الرجل

الأحد، 02 يونيو 2019 10:50 م
تجنبى الخلافات فى رمضان..مختص:مشاركة الزوجة براتبها لا يضعف موقف الرجل محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبي

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تحصل كثير من الموظفات المتزوجات على راتب قد يزيد أحيانا على راتب الأزواج، وتصبح الزوجة المساهم الأكبر في مصاريف المنزل والأولاد مما  يخلق مشاكل بين الأزواج .

قضية حساسة

أمام محكمة الأسرة بزنانيرى فى دعوى الطلاق للضرر ،تروى  السيدة "سمية.ح" عن مأساة متجددة شهريا معها طوال 7 سنوات بمنزل الزوجية بسبب الخلافات المادية بينها وزوجها العاطل عن العمل ،  وأكدت الزوجة  التى حررت محضر رسمي أمام قسم شرطة روض الفرج ،  أتهمت زوجها بتعنيفها وتعرضها للإبتزاز المادى على يديه مقابل السماح لها بالعمل مرددا كلمته الشهيرة:"يا تصرفي علي يا مفيش شغل".
 

أعباء الحياة الزوجية

 
وفى ذات السياق يعلق أحمد عمر المختص بالعلاقات الزوجية،أن المشاكل بين الزوجين علي راتب الزوجة، ناتجة عن  التزامات المنزل والزوجة والأولاد بالنسبة للزوج،وحاجته الملحة لمساعدة ودعم زوجته، ومن هنا يشعر الرجل بأن رجولته في خطر وتتزايد الخلافات مع زوجته .
 
وشدد عمر ، على ضرورة فهم كلا الطرفين منظومة الزواج، وأن يسأل كل طرف نفسه هل يريد الزواج ليفرض سيطرته على الآخر ويستغله،أما يرون أن الزواج شركة يساهم كل فرد فيها حتى تنجح التجربة ولا تتراكم الضغوط علي شريك بعينه ، مشيرا الى أن الشراكة تعزز الانتماء وتساهم فى مواجهة أعباء الحياة القاسية، التي يجب ألا تضعف موقف الرجل أو تهز صورته، وفي الوقت نفسه لا تعطي للمرأة حق السيطرة على المنزل بمجرد إنفاقها.
 
 
 

محكمه الاسره

خلافات اسريه

انفاق الزوجه

مرتب الزوجات

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