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تجديد حبس متهمين 45 يوماً بتهمة نشر أخبار كاذبة

الأحد، 02 يونيو 2019 03:42 م
تجديد حبس متهمين 45 يوماً بتهمة نشر أخبار كاذبة حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس "أحمد .ص" و"سيد. أ"  45 يومًا لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 621  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


حبس متهم جديد

مشاركة جماعة إرهابية

تجديد حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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