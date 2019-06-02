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تأجيل محاكمة 43 متهما بـ"كمين الواحات" لجلسة 9 يونيو الجارى

الأحد، 02 يونيو 2019 12:55 م
تأجيل محاكمة 43 متهما بـ"كمين الواحات" لجلسة 9 يونيو الجارى محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي - إيهاب المهندس

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أجلت محكمة جنايات المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنان هاربين فى حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية لجلسة 9 يونيو.

 

 يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت 43 متهما محبوسين على ذمة القضية واثنان هاربين، إلى القضاء العسكرى يترأسهم الإرهابى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى (ليبى الجنسية) فى قضية اتهامه بالاشتراك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية التى وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتى راح ضحيتها 16 من قوات الأمن واصابة 13 اخرين.

 

وكانت النيابة باشرت التحقيقات تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية " تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد وشارك فى العملية الإرهابية التى إستهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الاراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتاسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية .


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