بريل تطلق مبادرة "طبق زيادة" بالتعاون مع بنك الطعام المصرى

يتجمع الأقارب أو الأصحاب أو الزملاء فى العمل خلال شهر رمضان للإفطار أو السحور معاً، واستقبالًا لهذه الأجواء الطيبة، دعت "بريل" – سائل تنظيف الأطباق الأول في مصر- المواطنين إلى العمل الخيرى، وزيادة مشاركة هذا العمل مع الآخرين لتحقيق السعادة والتكاتف بين كافة شرائح وطبقات المجتمع، وذلك من خلال حملتها "طبق زيادة".

وتتضمن مبادرة "طبق زيادة"، تدشين وسم "هاشتاج"، على مواقع التواصل الاجتماعى، تحت مسمى (#طبق زيادة، #متوقفش اللمةعندك)، ويصور الراغبون فى المشاركة بالحملة الأطباق التى تبرعوا بها للخير أو الأهل والجيران، ثم يكتبون الهاشتاج والصفحة الرسمية ل @PrilEgypt ، وأيضا ذكر 3 من أصحابهم للمشاركة بالتحدى.

ولتشجيع المشاركة بالمبادرة، أعلنت "بريل"- سائل تنظيف الأطباق الأول في مصر - التبرع بطبق لبنك الطعام مقابل شير لكل صورة لـ"الطبق" على الفيس بوك فى الـ"هاشتاج".