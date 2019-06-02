انطلاق فاعليات المؤتمر السادس لجودة التعليم الأربعاء 12 يونيو الجارى

كتب محمود طه حسين

تعقد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤتمر الدولي السادس في الفترة من 12 - 13 يونيو، حيث تبدأ فاعليات افتتاح المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو.

وتقام هذه الدورة بعنوان (بين التخطيط الدولي والتنفيذ الإقليمي) وبحضور عدد من المسئولين الحكوميين وتحظى هذه الدورة بمشاركة دولية واسعة من كبرى شبكات ومنظمات الجودة والاعتماد التعليم العالمية، حيث يشارك فى هذه الدورة هيئة الاعتماد الألمانية (AQAS)، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي (ANQAHE)، مبادرة ضبط جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية (HAQAA) واتحاد الجامعات الافريقية وهيئات جودة التعليم والاعتماد بعدة دول (السعودية – المغرب – البحرين – غانا – نيجيريا – موزمبيق – اوغندا) وتعقد بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)، برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول بالشراكة بين الجانب المصري والاتحاد الأوروبيTVET2.