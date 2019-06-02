النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة أسفر عن مصرع سيدة فى الحدائق

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حدائق القبة، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة سكنية وأسفر عن مصرع ربة منزل، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، كما أمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثة المتوفاة.

البداية بتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل منزل بدائرة قسم حدائق القبة، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونتج عنها مصرع سيدة وتم نقلها للمستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المنازل فى حدائق القبة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى الشقق المجاورة، وتم عملية إخماد الحريق.