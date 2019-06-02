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القبض على 13 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة و أسلحة نارية بقليوب

الأحد، 02 يونيو 2019 04:02 م
القبض على 13 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة و أسلحة نارية بقليوب حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط  13 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث ، بالقبض على  13 عاطلا  خلال حملة أمنية شملت دائرة مركز قليوب ،وتم  ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 480 جرام من  الحشيش المخدر، و390جرام من  مخدر الهيروين و220 قرص مخدر ومبالغ مالية ،  و5 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 

 


حشيش

مخدرات

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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