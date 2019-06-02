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الصحة: مشروع إنتاج وتجميع البلازما قائم.. واستعدادات ضخمة لإنجازه قريبا

الأحد، 02 يونيو 2019 06:30 ص
الصحة: مشروع إنتاج وتجميع البلازما قائم.. واستعدادات ضخمة لإنجازه قريبا مشروع تجميع وإنتاج البلازما أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد مصدر مسئول بالصحة، أن مشروع إنتاج وتجميع البلازما قائم، وهناك استعدادات تتم حالياً لإنجاز المشروع بوصفه أحد المشروعات القومية الهامة.

وقال المصدر لليوم السابع، أنه تم ترشيح ما يقرب من 15 مركزا لتجميع البلازما للبدء فى تصنيعها، وتابع المصدر، أنه جارى دراسة البنية التشريعية والقانونية لتنفيذ المشروع.

ويشار إلى أنه يتم حالياً دراسة تجارب الدول الأوربية والأمريكية فى تجميع وإنتاج البلازما مثل روسيا و البرازيل و رومانيا و كذلك الصين والهند، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان قد أنفقت أموالا طائلة دون جدوى، حيث باءت عملية التجميع بعدم النجاح لغياب رؤية واضحة واستراتيجية عمل قوية فى هذا المشروع.

 


البلازما

الدم

الخبرات الاجنبية

المشروعات القومية

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