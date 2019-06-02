سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الدستورية" ترفض دعوى بطلان قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية

الأحد، 02 يونيو 2019 03:02 م
"الدستورية" ترفض دعوى بطلان قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية فيلم سينما - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسدلت المحكمة الدستورية العليا، فى جلساتها اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الستار على الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، برفض الدعوى.

كانت المحكمة قد تلقت الدعوى الدستورية رقم 54 لسنة 37 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية. وتنص المادة على أنه "يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مُسبّب، الترخيص السابق إصداره فى أى وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمُصنّف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم".


المحكمة الدستورية العليا

الرقابة على الأشرطة السينمائية

عدم دستورية قانون

جلسة 1 يونيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

للتماسيح فقط.. حديقة مخصصة للزواحف العملاقة بالمغرب

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص وغناء وعيدية للأطفال .. 30 سنة وحدة وطنية بمائدة الوحدة الوطنية بشبرا

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

رقص الباليه على محور "روض الفرج".. الفن والجمال يتعانقان على الكوبرى الجديد.. "محمد" ربط الفن بالهندسة وقرر يصور "فوتوسيشن" لإظهار التحفة المعمارية.. واختار فنا راقيا ليتناسب مع اختلاف المكان

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

المجلس الدستورى الجزائرى يعلن تمديد فترة الرئيس المؤقت لحين انتخاب رئيس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.. بالاسم ورقم الجلوس

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

افتكروهم فى رمضان.. العميد هشام عزب.. استشهد أثناء أداء عمله بمصر الجديدة

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

دراسة أمريكية: انخفاض جرائم الكراهية ضد المسلمين فى إنجلترا بسبب محمد صلاح

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا .. بالاسم ورقم الجلوس

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

"القومى للمرأة": غرفة عمليات وخط ساخن لرصد حالات التحرش فى العيد

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من إدمان المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

فيديو وأرقام.. الزمالك يخشى مفاجآت طارق العشرى.. الأبيض يتفوق بانتصار وحيد.. 6 انتصارات صنعت "عقدة" مدرب الحدود أمام أبناء ميت عقبة.. وخالد جلال فى أول مواجهة مع مدرب الحرس.. ونتيجة 2/1 الأكثر تكراراً

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

صور.. لو بتدور على مصيف رخيص.. مرسى مطروح يناسب إمكانياتك.. سعر الليلة يبدأ من 100 جنيه.. المدينة تضم المقاصد الشاطئية والمزارات الترفيهية والسياحية.. وظهور شواطئ مع إنشاء الكورنيش الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة