الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها لباكستان بعد توقف دام لعقد

إسلام آباد (أ ش أ)

استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى باكستان، اليوم الأحد، بعد توقف استمر لمدة عقد.

وقال المفوض السامى البريطانى فى باكستان توماس درو - حسبكا ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - "إنه يوم مهم بالنسبة للمملكة المتحدة وباكستان، موضحا أن أول رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية البريطانية متوجهة مباشرة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد انطلقت من مطار هيثرو بعد ظهر اليوم".

وأوضحت القناة أن شركة الخطوط الجوية البريطانية أوقفت خدماتها فى عام 2008 عقب هجوم انتحارى أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا فى إحدى الفنادق الكبرى بإسلام آباد، فى الوقت الذى كانت شركة الطيران البريطانية تسير 6 رحلات أسبوعيا بصورة طبيعية بين لندن وإسلام آباد.

وكان متحدث باسم الشركة البريطانية قد صرح فى شهر مارس الماضى بأن أول رحلة متوجهة إلى باكستان ستغادر مطار هيثرو فى الثانى من شهر يونيو الجاري، مشيرا إلى أن تلك الرحلات سيتم تسيرها 3 مرات أسبوعيا.