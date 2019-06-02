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البنك المركزى: لا صحة لإصدار عملات ورقية فئة 500 أو 1000 جنيه

الأحد، 02 يونيو 2019 12:37 م
البنك المركزى: لا صحة لإصدار عملات ورقية فئة 500 أو 1000 جنيه البنك المركزى المصرى - أرشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول صرف بعض ماكينات الصرف الآلي" ATM" الخاصة بالبنوك المصرية ورق أبيض بدلًا من النقود والعملات الورقية، تواصل المركز مع البنك المركزى، والذى نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة لصرف ماكينات الـ"ATM" ورق أبيض بدلًا من النقود، مُشددًا على أن جميع الماكينات بكافة البنوك المصرية مزودة بجهاز كشف تزوير لأى عُملة غير رسمية، وفى حالة اكتشاف الماكينة أى ورقة مزورة أو بيضاء لن تقبلها ولن تصرفها للعميل، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

 

وأكد البنك المركزى، على أن ماكينات الصرف الآلى الخاصة بجميع البنوك المصرية تعمل من خلال منظومة تشمل برامج عالية الدقة والكفاءة ولا تسمح بحدوث أى أخطاء من هذا النوع، مُشيرًا إلى أنه يتم تحديث هذه البرامج بشكل دورى بما يسهم فى تقديم خدمة آمنة للعملاء لإجراء المعاملات الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

 

كما نفى البنك المركزى ما تردد من أنباء حول إصدار البنك المركزى عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أى ‏ورقة ‏نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هى تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أى تغيير أو طرح لأى عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

 

وفى هذا السياق، أشار البنك المركزى إلى أن عملية ‏إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية معقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيرًا إلى أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، مشيرًا إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه هى أكبر فئات النقد الورقية فى مصر حاليًا ولا توجد أى نية لإصدار عملات ورقية جديدة.


اصدار عملات ورقية

البنك المركزى

تقرير الشائعات

ورق ابيض

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