سوبر كورة
Ads
الأحد، 02 يونيو 2019 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 50 مواطنا من الضفة غالبيتهم من القدس

الأحد، 02 يونيو 2019 12:47 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 50 مواطنا من الضفة غالبيتهم من القدس قوات الاحتلال الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ظهر أمس وحتى صباح اليوم الأحد، قرابة (50) مواطنا من الضفة الغربية، بينهم (40) مواطنا من القدس بينهم أمين سر حركة "فتح" شادي المطور.

 

وافاد نادي الأسير في بيان له، بأنه ومنذ صباح اليوم استأنفت قوات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين المقدسيين، واستدعت عددا من حراس المسجد الأقصى بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، وذلك عقب اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

 

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت عشرات المواطنين وذلك أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى، حيث ارتفعت الوتيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وذكر نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من الخليل فجر اليوم وهما: يعقوب يحيى الرجبي (20 عاماً)، وفراس عماد هديب (17 عاماً)، ومواطن آخر اعتقله قوات خاصة بسيارة مدنية من محافظة طوباس وهو نعمان عبد المنعم صوافطه (23 عاماً).

 

 


القدس المحتلة

فلسطين

اسرائيل

اخبار فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش الإسرائيلى يمنح قتلة الفلسطينيين حصانة قضائية كاملة ويمنع محاكمتهم

الأربعاء، 29 مايو 2019 05:28 م

فيديو يفضح الجيش الإسرائيلى.. المستوطنون يشعلون النار فى حقولهم بالضفة

الخميس، 23 مايو 2019 12:58 م

الجزيرة تعتذر لإسرائيل عن الهولوكوست وتدير ماكينة الكذب ضد العرب.. وصفت الفلسطينيين بالإرهاب.. متحدث الجيش الإسرائيلى ضيف دائم.. ومايك القناة يظهر فى معسكرات إسرائيل.. ويوسف القعيد: اعتذاراتهم لصالح الأعداء فقط

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:00 م

قوات الجيش الإسرائيلى تقتحم بوابة حديدية على السياج الحدودى جنوب لبنان

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

بعد تزايد الاحتباس الحرارى.. كوكب الأرض يحتضر بسبب التلوث "صور"

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

باسم مرسى يشكو حسام وإبراهيم حسن فى الفيفا

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

حسن حسنى لـ"اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وباسمع إشاعات موتى زيكم

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

صور وفيديو.. مسيحى يعلق أكبر فانوس رمضانى فى الإسكندرية بطول 27 مترًا

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

السكة الحديد: لم نرفع أسعار تذاكر القطارات الإضافية بالعيد مراعاة للبعد الاجتماعى

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

مش للأكل بس.. وزارة الدفاع الأمريكية لديها خطة مختلفة للأسماك.. اعرفها

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

الرئاسة: السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

شاهد فى دقيقة.. 12 خطوة علشان تقدم لابنك فى الصف الأول الابتدائى إلكترونيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

ليفربول ملك أوروبا.. العالم يحتفل بعودة الريدز لمنصات التتويج عبر بوابة توتنهام..الصحافة الإيطالية: محمد صلاح وأوريجى مصدر الفرحة.. الإعلام الإنجليزى يصفهم بالخارقين.. واللقب السادس بدورى الأبطال حديث إسبانيا

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

الأطفال المواظبون على القيلولة أكثر سعادة ويتفوقون بالمدرسة

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

واشنطن بوست: أمازون وجوجل قد تواجهان تدقيقا فيدراليا لمكافحة الاحتكار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة