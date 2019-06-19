سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:06 ص
20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا استاد القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتجه أنظار العالم الفترة المقبلة إلى مصر بالتزامن مع تنظيم بطولة كاس الأمم الأفريقية، خاصة أن مصر محط أنظار الجميع، وتتمتع بعدد كبير من المميزات التى تجعلها فى مقدمة دول الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصر خاصة فى حربها ضد الإرهاب.

 

وتعمل مصر على الظهور بشكل يليق بمكانتها وتاريخها كأقدم دول أفريقيا وأقدم الحضارات فى العالم، وفى ظل الاستعدادات التى تجريها الدولة لاستقبال البطولة تتصدر العاصمة المشهد، خاصة أنها تستضيف مباريات المنتخب والمباراة الافتتاحية والنهائية، بالإضافة إلى استضافتها أكبر عدد من الوفود المشاركة من مختلف الدول الأفريقية ما يجعلها محط أنظار الجميع.

 

وانتهت محافظة القاهرة تقريبًا من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تنطلق خلال أيام، وشهدت اهتمامًا بالغًا من مسئولى الدولة، كما تفقد الاستعدادات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، ويتابع ذلك بشكل يومى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وسخرت أجهزة محافظة القاهرة كافة إمكانيتها، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الوزارات المعنية مثل الصحة والتنمية المحلية والنقل وغيرها، لخدمة البطولة والاستعداد لها.

 

وشملت الاستعدادات الخاصة بالبطولة الأفريقية فى القاهرة، عدة أعمال منها إنشاء شارع جديد بمحيط استاد القاهرة، بالإضافة إلى تجهيز الشوارع وتزيينها وإنشاء حدائق جديدة، وكذلك نشر عددٍ من دورات المياه وأماكن للمشروبات بمحيط الاستادات والميادين والشوارع الرئيسية، كما انتهت المحافظة من دهان كل العقارات المحيطة بالاستادات وأماكن تواجد الوفود المشاركة فى البطولة، بألوان موحدة لتظهر بشكل حضارى، كما نشرت أجهزة المحافظة مزيدٍ من كاميرات المراقبة بالشوارع المحيطة بالاستادات لتأمينها.

 

كما شملت أعمال التطوير التى تمت بمحيط استاد القاهرة الدولى، إنشاء حدائق جديدة وزراعة النخيل، وتوسعة الأرصفة والشوارع، وإنشاء شارع جديد يربط بين طريق النصر وشارع يوسف عباس، وإضافة 6 دورات مياه نموذجية لخدمة الجماهير بالإضافة إلى وحدات لتقديم المشروبات للجماهير والمارة، بالإضافة إلى تطوير سور الاستاد وإنشاء جداريات رياضية.

 

وانتهت هيئة النقل العام بالقاهرة برئاسة اللواء رزق على مصطفى، من دهان أكثر من 400 محطة خرسانية، خاصة بمحطات أتوبيس هيئة النقل العام، المنتشرة بشوارع العاصمة، وذلك فى إطار الاستعدادات للبطولة الإفريقية لنقل الجماهير من الميادين المختلفة، كما انتهت هيئة النقل العام بالقاهرة، أيضًا من دهان أكثر من 400 محطة خرسانية، خاصة بمحطات أتوبيس هيئة النقل العام، المنتشرة بشوارع العاصمة.

 

ورصد اليوم السابع 20 صورة توضح انتهاء استعدادات العاصمة لاستقبال البطولة ظهر بها تجهيز الشوارع وتجديد الحدائق ودهان الأسوار والمبان، والكبارى، ونشر دورات المياه العامة ومنافذ المشروبات، وتجهيز أتوبيسات النقل العام، وتجهيز الاستاد من الداخل وظهوره بشكل عالمى أشاد به الجميع.

 

وجرى الانتهاء من الشكل النهائى لمدخل استاد القاهرة البحرى وشارع الاستاد البحرى، والذى تم تنفيذه بمعرفة محافظة القاهرة ومديرية الطرق والنقل ومديرية الإسكان، ويربط من شارع الفنجرى إلى شارع يوسف عباس داخل استاد القاهرة وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، فى إطار استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

-احد الميادين بمحيط الاستاد
-احد الميادين بمحيط الاستاد

 

-انشاء شارع جديد بمحيط الاستاد
-انشاء شارع جديد بمحيط الاستاد

 

-تخطيط الشوارع
-تخطيط الشوارع

 

-تخطيط شوارع الاستاد
-تخطيط شوارع الاستاد

 

-تزيين الحدائق
-تزيين الحدائق

 

-حدائق جديدة
-حدائق جديدة

 

-دهان الارصفة
-دهان الارصفة

 

-استاد السلام
-استاد السلام

 

-استاد القاهرة
-استاد القاهرة

 

-الاستاد ليلا
-الاستاد ليلا

 

-الاستاد ومحيطه ليلا
-الاستاد ومحيطه ليلا

 

-تجديد اتوبيسات النقل العام
-تجديد اتوبيسات النقل العام

 

-تجديد بوابة استاد القاهرة
-تجديد بوابة استاد القاهرة

 

-تجديد محطات الاتوبيسات
-تجديد محطات الاتوبيسات

 

-دورات مياه بالشوارع
-دورات مياه بالشوارع

 

-شكل استاد القاهرة
-شكل استاد القاهرة

 

-شكل الاستاد من الاعلى
-شكل الاستاد من الاعلى

 

-أعمال-التطوير
-أعمال-التطوير

 

-انشاء-حدائق-جديدة
-انشاء-حدائق-جديدة

 

-دهان-العقارات
-دهان-العقارات

 


بطولة أفريقيا

البطولة الافريقية

استاد القاهرة

ستاد القاهرة

استعدادات البطولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. شاهد استاد القاهرة بعد التجديد استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:32 ص

فيديو.. الرئيس السيسى يتفقد استاد القاهرة قبل حفل افتتاح أمم أفريقيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:56 ص

قبل أيام من بطولة "أمم إفريقيا".. السيسى يتابع أعمال تطوير استاد القاهرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:18 ص

صور.. السيسى يتفقد استاد القاهرة قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2019.. الرئيس يشيد بالجهود المبذولة.. ويؤكد: البطولة ستمثل قوة دفع إيجابية للرياضة المصرية بشكل عام

الأحد، 16 يونيو 2019 11:00 م

السيسى يتفقد استاد القاهرة ويطلع على أعمال التطوير والتحديث

الأحد، 16 يونيو 2019 09:56 م

فيديو.. تجديد الشوارع وإنشاء حدائق بمحيط استاد القاهرة قبل بطولة أفريقيا

الأحد، 16 يونيو 2019 11:16 ص

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

الأحد، 16 يونيو 2019 11:01 ص

شاهد.. أعلام الدول المشاركة فى امم افريقيا تزين استاد القاهرة

السبت، 15 يونيو 2019 01:37 م

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

السبت، 15 يونيو 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

هانى أبو ريدة يكشف فى حواره مع اليوم السابع غدا: انتظروا بطولة عالمية

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة