20 صورة تظهر استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة أمم افريقيا

تتجه أنظار العالم الفترة المقبلة إلى مصر بالتزامن مع تنظيم بطولة كاس الأمم الأفريقية، خاصة أن مصر محط أنظار الجميع، وتتمتع بعدد كبير من المميزات التى تجعلها فى مقدمة دول الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع التحديات التى تواجهها مصر خاصة فى حربها ضد الإرهاب.

وتعمل مصر على الظهور بشكل يليق بمكانتها وتاريخها كأقدم دول أفريقيا وأقدم الحضارات فى العالم، وفى ظل الاستعدادات التى تجريها الدولة لاستقبال البطولة تتصدر العاصمة المشهد، خاصة أنها تستضيف مباريات المنتخب والمباراة الافتتاحية والنهائية، بالإضافة إلى استضافتها أكبر عدد من الوفود المشاركة من مختلف الدول الأفريقية ما يجعلها محط أنظار الجميع.

وانتهت محافظة القاهرة تقريبًا من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تنطلق خلال أيام، وشهدت اهتمامًا بالغًا من مسئولى الدولة، كما تفقد الاستعدادات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، ويتابع ذلك بشكل يومى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وسخرت أجهزة محافظة القاهرة كافة إمكانيتها، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الوزارات المعنية مثل الصحة والتنمية المحلية والنقل وغيرها، لخدمة البطولة والاستعداد لها.

وشملت الاستعدادات الخاصة بالبطولة الأفريقية فى القاهرة، عدة أعمال منها إنشاء شارع جديد بمحيط استاد القاهرة، بالإضافة إلى تجهيز الشوارع وتزيينها وإنشاء حدائق جديدة، وكذلك نشر عددٍ من دورات المياه وأماكن للمشروبات بمحيط الاستادات والميادين والشوارع الرئيسية، كما انتهت المحافظة من دهان كل العقارات المحيطة بالاستادات وأماكن تواجد الوفود المشاركة فى البطولة، بألوان موحدة لتظهر بشكل حضارى، كما نشرت أجهزة المحافظة مزيدٍ من كاميرات المراقبة بالشوارع المحيطة بالاستادات لتأمينها.

كما شملت أعمال التطوير التى تمت بمحيط استاد القاهرة الدولى، إنشاء حدائق جديدة وزراعة النخيل، وتوسعة الأرصفة والشوارع، وإنشاء شارع جديد يربط بين طريق النصر وشارع يوسف عباس، وإضافة 6 دورات مياه نموذجية لخدمة الجماهير بالإضافة إلى وحدات لتقديم المشروبات للجماهير والمارة، بالإضافة إلى تطوير سور الاستاد وإنشاء جداريات رياضية.

وانتهت هيئة النقل العام بالقاهرة برئاسة اللواء رزق على مصطفى، من دهان أكثر من 400 محطة خرسانية، خاصة بمحطات أتوبيس هيئة النقل العام، المنتشرة بشوارع العاصمة، وذلك فى إطار الاستعدادات للبطولة الإفريقية لنقل الجماهير من الميادين المختلفة، كما انتهت هيئة النقل العام بالقاهرة، أيضًا من دهان أكثر من 400 محطة خرسانية، خاصة بمحطات أتوبيس هيئة النقل العام، المنتشرة بشوارع العاصمة.

ورصد اليوم السابع 20 صورة توضح انتهاء استعدادات العاصمة لاستقبال البطولة ظهر بها تجهيز الشوارع وتجديد الحدائق ودهان الأسوار والمبان، والكبارى، ونشر دورات المياه العامة ومنافذ المشروبات، وتجهيز أتوبيسات النقل العام، وتجهيز الاستاد من الداخل وظهوره بشكل عالمى أشاد به الجميع.

وجرى الانتهاء من الشكل النهائى لمدخل استاد القاهرة البحرى وشارع الاستاد البحرى، والذى تم تنفيذه بمعرفة محافظة القاهرة ومديرية الطرق والنقل ومديرية الإسكان، ويربط من شارع الفنجرى إلى شارع يوسف عباس داخل استاد القاهرة وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة، فى إطار استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية.