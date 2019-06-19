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وزارة الاتصالات تستقبل سكرتير الدولة البرتغالى وحماية المستهلك

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:14 م
وزارة الاتصالات تستقبل سكرتير الدولة البرتغالى وحماية المستهلك وزارة الاتصالات- أرشيفية
كتبت: هبة السيد

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اجتمع مسؤول رفيع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجواو توريس سكرتير الدولة للاقتصاد، وحماية المستهلك والمسؤول عن الاقتصاد الرقمي بجمهورية البرتغال، لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة فى مجالات الاقتصاد الرقمى وبناء القدرات والذكاء الاصطناعى؛ وذلك بحضور مادلينا فيشر سفيرة البرتغال بالقاهرة.

واستعرض المسؤول، خلال اللقاء أهم الجهود التي تبذلها الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي من خلال السعى نحو تطوير بنية تحتية رقمية، وبناء قاعدة عريضة من الخبرات والمهارات الرقمية، وإطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية؛ مشيرا إلى توافر عدد من مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة المتعلقة بتوجه الدولة نحو الاهتمام بتهيئة البيئة المناسبة للتحول الرقمي، لاسيما الاهتمام بالتعليم الرقمى.

فيما أكد جواو توريس ، اهتمام البرتغال بتعميق العلاقات مع مصر والتي تشهد طفرة في اقتصادها نتيجة للاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا المتطورة، خاصة المتصلة بالاتجاه نحو رقمنة الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة للتحول الرقمي، مشيرا الى سعي البرتغال إلى استقدام الكفاءات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الخارج للعمل بها في ضوء نقص الخبرات.

وأبدت وزارة الاتصالات ترحيبها بالتعاون مع البرتغال في هذا المجال لاسيما أن مصر تحظى بقاعدة من المهارات الرقمية، كما أنه بإمكان مصر أن تقوم بتدريب العاملين الأكفاء على المهارات والخبرات المطلوبة في البرتغال، واقترح جواو توريس أن يتم تضمين هذا التعاون في مذكرة للتفاهم بين البلدين.

وفي إطار سعي البلدين نحو تطوير منظومة التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات حيث تقوم البرتغال في الفترة الحالية من خلال شركة برتغالية بتنفيذ مبادرة لتوفير أجهزة اللاب توب للطلاب، وتغذيتها بالمحتوى التعليمي والتطبيقات التكنولوجية اللازمة لتشغيلها، أشار جواو توريس إلى تعاون البرتغال مع عددٍ من الدول الإفريقية، مما يتيح فرص التعاون مع مصر في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك فى مجال الذكاء الاصطناعى، وريادة الأعمال، وإقامة شراكات بين الشركات المتوسطة والصغيرة فى البلدين، وذلك من خلال تنظيم زيارة مرتقبة لعددٍ من الشركات البرتغالية إلى مصر فى شهر يوليو المقبل.

وأعربت وزارة الاتصالات تعليقا على الزيارة انها تمثل فرصة مناسبة لربط هذه الشركات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتواصل مع نظيراتها المصرية، ودراسة إمكانية عمل توأمة فيما بينهما، كما تم الاتفاق على توجيه الدعوة للمؤسسات والشركات المصرية للمشاركة في فعاليات قمة الانترنت المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في لشبونة بالبرتغال والتي تعد من أكبر وأهم أسواق التكنولوجيا في أوروبا، كما إنها من أكبر الفعاليات المخصصة للشركات الناشئة فى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، وجه جواو توريس الدعوة للوزار لزيارة البرتغال، والمشاركة في فعاليات قمة الإنترنت، كما وجهة وزارة الاتصالات الدعوة لجواو توريس للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات وتستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر المقبل.


وزارة الاتصالات

سكرتير الدولة البرتغالى

حماية المستهلك

الذكاء الاصطناعى

ريادة الاعمال

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