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نصائح للحفاظ على عينيك خلال مشاهدة مباريات أمم أفريقيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:00 ص
نصائح للحفاظ على عينيك خلال مشاهدة مباريات أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية
كتبت هند عادل

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مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية هى الحدث الأكثر تداولا خلال هذه الأيام،  وخلال الفترة المقبلة والجميع حريص على مشاهدة المباريات خاصة التى يشارك فيها المنتخب لتشجيعه ومعرفة سير البطولة والمنتخبات المتصدرة والنتائج الخاصة بكافة المباريات، ولكن مشاهدة التلفاز لمدة طويلة قد يكون له مشاكل صحية  على العين، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز النصائح الطبية التي تساهم في الحفاظ على صحتها جيدة وذلك وفقا لموقع "mayoclinic". 

ومن أهم وأبرز المشاكل التى قد تواجهك أنثاء مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية هى الإجهاد  نتيجة للاستخدام الشديد وإطاله النظر فى شاشات التلفاز، وهذا يؤثر بشكل طبيعي على صحة عين الشخص، ولكن  إجهاد العين يكون مزعجًا لكنه عادةً لا يكون خطيرًا ويختفي بمجرد أن تريح عينيك أو تتخذ خطوات أخرى للحد من إزعاج العين. 

أعراض اجهاد العين

-التهاب العينين أو التعب أو الحرقان أو الحكة.

-العينين الدامعتين أو الجافة.

-الضبابية أو الرؤية المزدوجة.

-الصداع.

-التهاب الرقبة أو الكتفين أو الظهر.

-زيادة الحساسية للضوء.

-صعوبة التركيز.

-الشعور بأنك لا تستطيع أن تُبقي عينيك مفتوحتين.

طرق للحد من تعرض العين للإجهاد
 

-تناول 2 لتر من الماء يوميا يقلل من حدة الإصابة باجهاد العين. 

-لا تجلس مقارب للتفاز بل اجعل فرق مسافة بينك وبينه حوالى متر، وذلك للتقليل من التعرض للأشعة الخارجة منه. 

-بعد الشوط الأول عليك غلق التلفاز أو الابتعاد عنه فترة الاستراحة، وذلك لكي تشعر العين بالراحة وتجنب تعرضها للإجهاد. 


اجهاد العين

مباريات امم افريقيا

مشاهده مباريات امم افريقيا

كأس الامم الافريقيه

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