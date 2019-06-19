نتنياهو يتفقد مناورة لجيش الاحتلال.. ويؤكد: نمتلك قوة تدميرية للغاية

كتب- هاشم الفخرانى

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن جيش الاحتلال يمتلك قوة تدميرية كبيرة فى الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو اليوم الأربعاء: "أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق يهددون بتدميرنا. أقول لأعدائنا: جيش الدفاع الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية. لا تجربونا!".



بنيامين نتنياهو

تصريحات نتنياهو هذه جاءت خلال تفقده مناورات عسكرية بدأها جيش الاحتلال يوم الخميس الماضي في كل أنحاء البلاد بمشاركة عدد كبير من الوحدات القتالية، ورافق نتنياهو في جولته رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي.

وأضاف نتنياهو في ختام جولته: "اختتم مناورة كبيرة متعددة الأذرع يجريها جيش الدفاع الإسرائيلى على عدة جبهات. ويغمرني انطباع كبير عن التحسن الذي طرأ في مستوى الجاهزية، وعن الروح القتالية التي تسود في صفوف المقاتلين والقادة، وأصبح لدى انطباع كبير خاصة عن القوة التدميرية التي يمتلكها جيش الدفاع الإسرائيلي"