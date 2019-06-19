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"موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لـ18 بنكا تركيا وتصنف القطاع المصرفى لضعيف جدا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:13 م
"موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لـ18 بنكا تركيا وتصنف القطاع المصرفى لضعيف جدا وكالة موديز
كتب- هاشم الفخرانى

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أعلنت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتمانى خفض تصنيفها لـ18 بنكًا تركيًا، بينما أبقت على المشهد الائتماني لتركيا عند المستوى السلبي.

وأوضحت موديز في بيانها أن خفض التصنيف الائتماني يعكس تزايد الهشاشة الخارجية للبلاد بشكل كبير وتعريضها البنوك وثقة المستثمرين والمودعين لمزيد من المخاطر تجاه التغييرات المفاجئة، وتعزيز مخاطر اتخاذ الحكومة لتدابير أكثر تطرفا قد تشمل تقييد تعامل المودعين بالعملات الأجنبية وتسجيل بيئة العمل مزيدا من التدهور وإضعافها مؤشرات إمكانية البنوك للدفع.

ويعكس المشهد الائتماني السلبي خطر تزايد احتمالية التحكم في رؤوس الأموال بما يتماشى مع المشهد الائتماني السلبي للبلاد، وخفضت "موديز" أيضا نظرتها الكلية للقطاع المصرفي في تركيا من ضعيف إلى ضعيف جدا.

جدير بالذكر أن موديز كانت قد أقدمت في الرابع عشر من الشهر الجاري على خفض التصنيف الائتماني لتركيا من Ba3 إلى B1 وأبقت على المشهد الائتماني عند مستوى سلبي، كما خفضت تصنيف الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لخمسة بنوك تركية من بينها آك بنك (Akbank) وشكر بنك (Şekerbank) وغارانتي بنك (Garanti Bankası) ووقفلار بنك (Vakıflar Bankası).

 

 


وكالة موديز

تركيا

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موديز

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