مرشح على زعامة "المحافظين" يبحث "توحيد القوى" لوقف فوز بوريس جونسون

كتبت رباب فتحى

قال رورى ستيوارت، المرشح على زعامة حزب "المحافظين" البريطانى إنه يتحدث مع منافسه مايكل جوف حول "توحيد القوى" لمنع وصول بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والمرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماى، إلى رئاسة وزراء بريطانيا " 10 داونينج ستريت".

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن إعلان ستيوارت الذى وصفته بـ"الصادم"، جاء قبل ساعات من مشاركة نواب حزب المحافظين في الجولة الثانية من التصويت لتحديد من يخلف تيريزا ماى كرئيس للوزراء.

ولكن يبدو أن هذه الدعوة لم تلق ترحيبا كبيرا من قبل مايكل جوف، وزير البيئة والمرشح كذلك على زعامة المحافظين، حيث قال "نحن فيه للفوز به ، وسنرحب بوضوح بدعم أى مرشح يرغب فى الانسحاب ودعمنا".

واعتبرت الصحيفة أن ستيوارت، وزير الدولة للتنمية الدولية، فاجأ ويستمنستر بحصوله على المركز الرابع ، حيث حصل على 37 صوتًا يوم الثلاثاء ليأتى بعد جوف الذى حصل على 41 من الأصوات. بينما احتل جيريمي هانت، وزير الخارجية المركز الثانى بعد جونسون برصيد 46.

لكن جميع المتنافسين يتخلفون كثيراً عن وزير الخارجية السابق جونسون الذى حصل على 126 صوتا، لتزداد بذلك إمكانية وصوله إلى القائمة النهائية للمنافسة مع مرشح آخر من أعضاء حزب المحافظين الذين سيتم انتخاب أى منهما فى اقتراع الشهر المقبل.