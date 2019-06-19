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محافظ الفيوم يقوم بجولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير والتجميل بالمدينة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:08 م
محافظ الفيوم يقوم بجولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير والتجميل بالمدينة خلال الجوله التفقديه
الفيوم – رباب الجالي

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قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بجولة ميدانية ،تفقد خلالها أعمال التطوير والتجميل بميدان الشيخ سالم والمبيضة والمطافي ،مروراً بشارع البحر ,رافقه خلال الجولة المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم والمهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم .
 
خلال الجولة أكد محافظ الفيوم  على مراعاة البعدين الجمالي والبيئي والدقة في تنفيذ أعمال التطوير والتجميل،وصيانة الأرصفة ، وتخير الألوان المناسبة لأعمال دهانات البلدورات والأسوار وأعمدة الإنارة، وأكد علي ضرورة الالتزام بالمعايير والمقاسات في تركيب البلدورات بالأرصفة ،وتشجير الشوارع  لإظهار الشكل الحضاري  للمحافظة.  ، كما شدد على متابعة أعمال النظافة بشتى أنحاء المدينة , كما تفقد أعمال توسعة شارع البحر بميدان الشيخ سالم حتي ميدان المبيضة .
 
كما بحث  اللواء عصام سعد محافظ الفيوم مع المهندس محمد مصطفي مدير الصيانة بهيئة الطرق والكباري والمهندس محمد صالح مدير عام صرف غرب الفيوم بمديرية الري ,والمهندس احمد الناقه وكيل وزارة النقل بالفيوم تطوير كوبري القرية الثالثة بمركز يوسف الصديق ،ومعرفة احتياجات الكوبري من أعمال الصيانة والتطوير والإحلال والتجديد والتوسعة ،حفاظاً علي سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بحضور الأستاذ كمال سلومه رئيس مجلس ومدينة يوسف الصديق.
 
وأصدر محافظ الفيوم تكليفات بسرعة عمل المعينات اللازمة للكوبري وتحديد الاحتياجات ،وإعداد تقرير شامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المسئول حيث أن الكوبري يخدم منطقة قوته .
 
و من جانب اخر  عقد محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اللقاء الجماهيري (خدمة المواطنين) بمكتبه بديوان المديرية، لبحث الشكاوى المقدمة من العاملين بالتربية والتعليم وأولياء الأمور بمحافظة الفيوم.
 
ولفت عبد الله أنه بلغ عدد الشكاوى المقدمة 6 شكاوى، وتم بحثها بحضور صاحب الشكوى،والمسؤل بالإدارة التعليمية التابع لها الشاكي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل شكوى .
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الفيوم

محافظة الفيوم

تجميل مدينة الفيوم

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