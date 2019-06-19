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فيديو.. مستوطنون يجرفون الأراضى ويحرقون أشجار الزيتون جنوب نابلس

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:30 م
فيديو.. مستوطنون يجرفون الأراضى ويحرقون أشجار الزيتون جنوب نابلس مستوطنون
كتب- هاشم الفخرانى

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اندلعت مواجهات بين عشرات المستوطنين وقوات الاحتلال من جهة ومئات المواطنين من قرية مادما، وذلك بعد قيام المستوطنين بتجريف أراضى واسعة لشق طرق جنوب نابلس.

 

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية لوكالة "معا" إن جرافات تابعة للمستوطنين من مستوطنة "ايتسهار" و"براخا" شرعت بأعمال تجريف واسعة لليوم الثاني على التوالي في منطقة بئر الشعرة في المنطقة الشرقية من القرية الأمر الذى دعا المواطنين إلى استخدام مكبرات الصوت ودعوة الأهالي إلى القدوم الى المنطقة.

 

وأضاف دغلس، أن مئات المواطنين وصلوا الى المنطقة وأجبروا المستوطنين على سحب جرافاتهم ومغادرة المنطقة بعد اندلاع مواجهات محدودة لم تسفر عن وقوع إصابات.

 

وأكد دغلس، على أن المستوطنين اضرموا النار بعشرات اشجار الزيتون في المنطقة قبل مغادرتهم وأن طواقم الدفاع المدني تحاول الوصول إلى المنطقة لاخمادها .

 

ويقوم المستوطنون أيضا بأعمال تجريف في منطقة الميادين في قرية بورين جنوب نابلس بهدم فتح طرق لهم، وكذلك الهدم الاستيلاء على مئات الدونمات الإضافية الخاصة للمواطنين.


مستوطنون

اسرائيل

الضفة الغربية

القدس المحتلة

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