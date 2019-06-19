عمليات الثانوية الأزهرية: امتحان النحو للعلمى بدون غش أو شكاوى

كتب لؤى على

أصدرت غرفة عمليات امتحانات الأزهر الشريف تقربرا بامتحانات الثانوبة الأزهرية جاء فيه : "أدَّى طلاب القسم العلمى فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات فى مادة النحو، اليوم الأربعاء 19 يونيه 2019، وساد الهدوء والاستقرار دون رصد أيَّة شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، كما سادت أغلب اللجان حالة من الالتزام.