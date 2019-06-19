طب المنوفية تنظم ندوة حول أمراض الأطفال ومضاعفاتها القلبية

المنوفية _محمد فتحى

نظمت وحدة القلب بقسم طب الأطفال، بكلية الطب جامعة المنوفية، ندوة علمية حول تشخيص وعلاج أمراض القلب التي تضمن مضاعفات قلبية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد جمال عميد الكلية، وبرئاسة الدكتور فادي الجندي رئيس قسم الاطفال والدكتورة فهيمة حسان وبحضور والدكتور أحمد خطاب وأساتذة القسم.

وأكد الدكتور فادي الجندي أن هذه الندوة تأتي في إطار التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، لافتا إلى أن الندوةعرضت حالتين اكلينيتين مصابين با لتهاب عضلة القلب ومتلازمة كوساكي.

وقد تناولت الندوة اعراض أمراض القلب والأمراض المشابهة له وكيفية التفريق بينهم وقد نبهت الندوة إلي أهمية الفحص الاكلينيكي للطفل وإجراء الفحوصات الأزمة له لدقة التشخيص وبخاصة في حالة ارتفاع حرارة الطفل الغير مبررة أكثر من 5 أيام.

حاضرفي الندوة الدكتور باشم الجزار والدكتور ة رانيا صلاح الدين أمنية عبد الحميد والدكتور عبد المنعم عياد والدكتور أحمد عادل ونسق الندوة الدكتور محمد شكري والدكتورة هبة بدوي والدكتور محمد قورة.