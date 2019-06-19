ضبط ربة منزل قتلت حماها لإصابته بأمراض الشيخوخة فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على ربة منزل، لاتهامها بقتل حماها ببولاق الدكرور، لتضررها من رعايته، حيث أنه مصاب بعدة أمراض، ويقيم بشقتها بعد حبس زوجها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد وفاة مسن يبلغ من العمر 80 عاما، ووجود شبهة جنائية فى وفاته.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه، مصاب بعدة إصابات برأسه، وأن زوجة ابنه، اعتدت عليه بالضرب، بسبب تضررها من رعايته صحيا، حيث أنه مصاب بعدة أمراض شيخوخة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.