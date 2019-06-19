صور .. ضبط مصنع خل الطعام غير مرخص بكفر الشيخ ويستخدم علامات تجارية مقلدة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة تموينية بمحافظة كفر الشيخ تحت اشراف اللواء فريد مصطفى،مدير أمن كفر الشيخ ،واللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة خل الطعام غير مرخص،بناحية كوبري 7، تفتيش أبو سكين ،دائرة مركز الحامول،لصاحبه "م.ا.س " 29 تاجر مواد غذائية ،يقيم قرية الوساطة ،مركز بلقاس ،بمحافظة الدقهلية،مستخدما ملصقات وعلامات تجارية مقلدة ومغشوشة لكبري الشركات المنتجة لخل الطعام " المهندس ،كريستال" ،وترويجها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وتمكنت الحملة من ضبط 3840 زجاجة خل " منتج نهائي" معدة للبيع والتداول،و10 ألاف زجاجة خل فارغة معدة للتعبئة،و25ألف ملصق واستيكر لعلامات تجارية مقلدة،وطن ونصف خامات إنتاج مجهولة المصدر لإستخدامها في التصنيع،وموتور مياه ،و2 ماكينة تعبئة ،وخزان سعة واحد طن.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه الضبطية ،أقر بإنشاء المصنع بدون ترخيص لإنتاج خل الطعام عن طريق استخدام الخامات والعبوات والملصقات وترويجها بالأسواق ،لتحصيل أرباح مادية غير مشروعة،تحرر المحضر رقم 275/ 2019جنح أ د ط المركز ، وجاري العرض على النيابة العامة.