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رئيس شركة مياه الغربية: تنفيذ مشروعات المياه والصرف للقرى المحرومة بالمحافظة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:46 م
رئيس شركة مياه الغربية: تنفيذ مشروعات المياه والصرف للقرى المحرومة بالمحافظة محطه صرف صحى
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أنه جارى استكمال المراحل النهائية لمشروع الصرف الصحى لقرية كفر المنشى أبو حمر مركز بسيون وقرية اميوط مركز قطور، وقرية عزبة طة وام الستين مركز المحلة الكبرى، وقرية بلاى مركز السنطة، وقرية البندرة مركز السنطة، وقرية شبرا ملكان وعياش مركز المحلة الكبرى، واحلال وتجديد محطة مياه المرشحة بالجلاء طنطا، بهدف تقديم خدمات أفصل للمواطنين فى حياتيهم اليومية وجار تكثيف الجهود والانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى قبل 30 يونيو القادم.

وأضاف عطية، أنه جار استكمال المراحل النهائية لمشروعات الصرف الصحى وجار تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال لتحقيق معدلات تنمية إيجابية بصورة ملموسة على أرض الواقع وجار متابعة التنفيذ للمشروعات من خلال اللجان الميدانية بالمناطق المستهدفة.

يأتى ذلك فى إطار جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة للقضاء على مشكلات وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ورفع كفاءة المنشآت والمبانى وشبكات الصرف الصحى والبنية التحتية فى مختلف أنحاء الجمهورية لتقديم خدمة أفضل للمواطن.


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