رئيس الصين يؤكد دعم حل قضية شبه الجزيرة الكورية سياسيا

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قال الرئيس الصينى شى جين بينج، إن بلاده تؤيد "الاتجاه الصحيح" لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) فى حل قضية شبه الجزيرة الكورية من خلال الوسائل السياسة.

وأضاف بينج - فى مقال ممهور بتوقيعه فى صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية الكورية الشمالية نشرته، اليوم الأربعاء - أن البلدين سيعززان الاتصالات الاستراتيجية والتبادلات، وأن الصين تدعم بقوة نهج كيم جونج أون رئيس حزب العمال الكورى ورئيس لجنة شؤون الدولة بكوريا الديمقراطية (رئيس كوريا الشمالية) فى تركيز جهوده على التنمية الاقتصادية وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

وتابع بينج، أن التعاون بين الجانبين سيتم توسيعه وتطويره فى القطاعات المدنية سيما التعليم والثقافة والرياضة والسياحة والشباب والمناطق الريفية، وأشار إلى أن زيارته إلى كوريا الشمالية، التى تأتى فى إطار الاحتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ذات أهمية كبيرة لدعم الجهود الرامية للبناء على النجاحات السابقة لتعزيز العلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الصينى شى جين بينج بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) يومى 20 و 21 يونيو الجارى.