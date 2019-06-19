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حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون.. صور

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:33 م
حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون.. صور حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون
كتب سيد الخلفاوى

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رفع حى العجوزة كفاءة شارع وادى النيل والمنطقة المحيطة به بقطاع ميت عقبة، حيث تم دهان الأرصفة وصيانة الحدائق الوسطى وترميم الشارع. 
 
وقال اللواء دكتور هانى العنانى، رئيس حى العجوزة، إنه وجه إدارات الحدائق والمبانى والنظافة، حيث تمت زراعة نباتات وزهور بالجزيرة الوسطى بشارع وادى النيل ودهان السور بعد ترميمه كما تم كنس وتجريد ورفع القمامة و المخلفات من شوارع وادى النيل ومحمود بدر الدين وصلاح جاهين وشرق الترسانة وإبراهيم البعثى بقطاع ميت عقبة. 
 
وفى السياق أكد العنانى، أن حى العجوزة بدأ فى تطوير شارعى إبن خلدون والدكتور شاهين لتوفير سبل الراحة للمواطنين، حيث تم التوجيه برفع كفاءة الأرصفة و الطريق و أعمدة الإنارة بشارع دكتور محمد شاهين من تقاطع شارع المتحف الزراعي مرورا بتقاطع شارعى مرقص حنا و عبد العظيم راشد حتى تقاطع شارع نوال، حيث تمت إزالة بلاط الأرصفة و البردورة المتهالكة و تركيب بلاط إنترلوك و بردورة جديدة، كما تم تقليم عدد من الأشجار و تسوية النجيلة بحديقة الجزيرة الوسطى وغسيل الأرصفة أمام مستشفى الموظفين ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية بشارع إبن خلدون. 
 
حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (1)
حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (1)

حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (2)
حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (2)

حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (3)
حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (3)

حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (4)
حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (4)

حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (5)
حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (5)

حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (6)
حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (6)

حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (7)
حى العجوزة يطور شوارع وادى النيل وابن خلدون (7)

 


حي العجوزة

ميت عقبة

شارع وادي النيل

تطوير الشوارع

رصف الطرق

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