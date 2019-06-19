حماية المستهلك: بدء تعويض الأسر المتضررة من إلغاء حجوزات السفر بالكويت

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جارى حاليا تعويض الأسر المتضررة من إلغاء حجوزات السفر بالكويت، سواء من خلال إعادة التذاكر لهم أو تعويضهم ماديا من خلال اللجنة التى شكلها الجهاز بمقر غرفة السياحة لحل أزمة الأسر، خاصة وأن اللجنة تتضمن ممثلى كل من الجهاز وغرفة السياحة ووزارة السياحة والشركات وجارى استقبال التحويلات المالية من الكويت على الحساب بالغرفة لحل أزمة المتضررين من إلغاء الحجوزات.



وكان اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أنه تم الاتفاق على تعويض المتضررين من إلغاء الحجوزات بتذاكر أو ما يعادل قيمتها، حيث يتم استقبال شكاوى المتضررين وفحصها من خلال اللجنة المشكلة وبعد التأكد منها سيتم صرف التعويضات للمتضررين، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد بين غرفة السياحة والشركات بالمبالغ المستحقة لصالح المتضررين فى واقعة الكويت.