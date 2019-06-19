حفظ التحقيق فى واقعة إضراب الأطباء فى مستشفى المطرية

كتب عبد الله محمود

حفظت نيابة شرق القاهرة التحقيقات بشأن واقعة إضراب الأطباء عن العمل، عقب أحداث مستشفى المطرية، التي حدثت عام 2016، وشهدت اعتداء 3 أمناء شرطة على عدد من أطباء مستشفى المطرية بالضرب والاحتجاز، وأحيل الأمناء آنذاك للمحاكمة أمام محكمة الجنح وعاقبتهم بالحبس 3 سنوات وأيدت الاستئناف تلك الأحكام.

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية، أيدت في مارس 2017 حبس أميني شرطة 3 سنوات في اتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية، بعد أن كانت محكمة الجنح أصدرت حكما بمعاقبة 9 أمناء بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه.

وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم من أطباء مستشفى المطرية، وثبت وجود وقائع تعدٍ وتجاوزات فى حق الأطباء أثناء ممارسة عملهم في المستشفى، وقيام أمناء الشرطة بإساءة استغلال صفتهم الوظيفية واحتجاز عدد من أطباء المستشفى بالمخالفة للقانون والتعدي عليهم بالضرب والقول.