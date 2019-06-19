حبس موظف بالادارة الهندسية بطوخ 15 يوما علي ذمة التحقيقات

القليوبية - نيفين طه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية، حبس موظف تنظيم بالادارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التورط مع موظف آخر بنفس الإدارة "هارب" في تزوير رخصة تعلية لمنزل مقابل مبالغ مالية ، وأمرت بضبط وإحضار شريكه في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ألقت القبض على موظف بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طوخ بتهمة التلاعب في إصدار ترخيص تعلية لمنزل مزور بتوقيعات موظفين آخرين، حيث تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات، جددها اليوم قاضي المعارضات 15 يوما علي ذمة التحقيقات.