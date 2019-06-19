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جونسون: بريطانيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تنسحب من الاتحاد الأوروبى فى أكتوبر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:14 ص
جونسون: بريطانيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تنسحب من الاتحاد الأوروبى فى أكتوبر بوريس جونسون
رويترز

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قال بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لتولى رئاسة وزراء بريطانيا، يوم الثلاثاء، إنه سيسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى بحلول 31 أكتوبر، مؤكدا أنه إذا لم يحدث ذلك، فستخسر الحكومة الثقة بشكل كارثى.

وقال خلال مناظرة تلفزيونية مع أربعة مرشحين آخرين يسعون لنيل المنصب، "علينا أن نخرج بحلول 31 أكتوبر، لأنه إذا لم يحدث ذلك فأخشى أننا سنواجه خسارة كارثية فى ثقة المواطنين فى السياسة"، وأضاف "إذا لم نقم بذلك، إذا لم ننسحب بحلول 31 أكتوبر، فأعتقد أننا سندفع ثمنا باهظا للغاية".

 

 


بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

الاتحاد الاوروبى

بريكست

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